Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuklar Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ile Buluştu

Suriyeli Çocuklar Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ile Buluştu

56 dakika önce

- Suriyeli çocuklar Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ile buluştuANTALYA - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kilis'te bulunan Suriyeli çocuklara judo eğitimi veriliyor.

- Suriyeli çocuklar Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ile buluştu

ANTALYA - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kilis'te bulunan Suriyeli çocuklara judo eğitimi veriliyor.
Projelerinde 2016'da Suriyeli çocukların tekrar hayata kazandırılması, onların judo ile hayata tutunması, eğitimlerini judo ile almalarını sağladığını belirten Huysuz, şöyle konuştu:
"Antrenörlerimizin, il müdürlerimizin ve Dünya Judo Federasyonu'nun desteği ile bu proje hayata geçti. O çocuklar şu anda gördüğünüz gibi hem Grand Prix'imizi ziyaret ettiler, hem judo yapıyorlar, hem de gerçekten toplumda kendilerini önemli hissediyorlar. Kendilerini kabul ettirmeye başladılar. Bunlar bizim için önemli, onlar bizim içimizde ailemiz. Hayata tutunma yollarının judo ile beraber olması bize ayrı bir güzellik katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar pırıl pırıl. Onlar bizim canımız ciğerimiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Spor
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