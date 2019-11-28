Suriyeli çocuklar, mezar kazarak ailelerine bakıyor

Suriye, (DHA)- Dünyada en yüksek ölüm oranına sahip olduğu belirtilen İdlib'de, Rusya ile rejimin bombardıman ve hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin defnedileceği mezarları, okul çağındaki çocuklar kazıyor.

Son iki ayda, Rusya ile rejimin ortak hava saldırılarında ve bombardımanlarında, 130'u çocuk olmak üzere, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İdlibli Rahih ve Abdulkadir Elshik kardeşler, okula gitmeleri gereken yaşta, ailelerine bakmak için diğer yaşıtları gibi mezar kazarak para kazanmaya çalışıyor. Çocukların uygun olmadığı bir işte çalışıyor olmalarına rağmen, Suriye'de ölüm oranının hızla artması, onları bu işi yapmaya zorluyor.

'650 BİN ÖĞRENCİDEN 300 BİNİ OKULA GİDEBİLİYOR'

İdlib ve çevresinde, çok sayıda okulun çatışmalar nedeniyle hasar gördüğü, hasar görmeyen okulların ise barınak olarak kullanılması sonucu, bölgedeki 650 bin öğrenciden sadece 300 bininin öğrenimine devam edebildiği belirtiliyor.

'İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ'

Suriye'nin Hama şehrinin kuzeyindeki bir kasabada doğan Rahih ve Abdulkadir kardeşler, rejimin kasabayı ele geçirmek için başlattığı saldırıdan kaçarak İdlib bölgesine sığındı. Burada, çatışmalar sonucu okulların büyük bir bölümünün hasar görmesiyle ve sağlam yapıların da barınak olarak kullanılmasıyla öğrenimlerine devam edemeyen Elshik kardeşler, bombardıman ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin defnedileceği mezarları kazıyor. Bu işin çocuklara uygun olmamasına rağmen kardeşler, ailelerine bakmak için bu işi yapmak zorunda kalıyor.

'AKRANLARIMIZIN OKULA GİTTİKLERİNİ GÖRÜNCE YABANCI HİSSEDİYORUZ'

Rahih Elshik, akranlarının okula gittiğini gördüğünde kendisini yabancı gördüğünü belirterek, 'Maddi hayatımız sıfırın altında. Kardeşimle birlikte yardımlaşarak kendi ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Mezar başı 4 dolar (23 Türk lirası) kazanıyoruz. Akranlarımızın okula gittiklerini görünce kendimizi yabancı gibi hissediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kardeşi Abdulkadir ise 'Kardeşimle birlikte mezar kazma işine ilk başladığımızda, bize çok ağır gelmişti. Günde bir mezarın yarısını kazabiliyorduk. Yarısını kazdıktan sonra ertesi gün kazmaya devam ediyorduk. Ama şimdi işi daha hızlı yapıyoruz ve ailemize destek oluyoruz. Diğer çocuklar çantalarıyla okula gidiyor ama biz gidemiyoruz' dedi. İdlib'de öğretmenlik yapan Ahmad Halak ise bir jenerasyonun maddi zorluklar sebebiyle kaybedildiğini ifade ederek, 'Vatandaşlar, maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını ağır işlerde çalıştırmak zorunda kalıyorlar. Bu sebeple okula gidemeyen çok fazla çocuk var' diye konuştu.

Öte yandan, İdlib Çocukları Koruma Organizasyonu temsilcisi Hala Obaidan, çok sayıda okul binasının hasarlı olduğunu ve bu okul binalarının daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapabilmesi için onarılması ve öğrencilerin desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.