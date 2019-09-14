Suriyeli çocuklar savaşın izlerini müzikle siliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çoğunluğu Suriyeli olan çocuklar gitar eşliğinde seslendirdikleri şarkılarla savaşın izlerinden kurtulmaya çalışıyor. Çocuklar, şarkılarını Kürtçe, Türkçe ve Arapça seslendiriyor.



Kızıltepe Lider Kadın Derneği'nin açtığı gitar kursunda Suriyeli ve Kızıltepeli çocuklar gitar öğreniyor. Okuldan sonra kursa gelen çocuklar vakitlerini güzel bir şekilde değerlendiriyor. Kurs sayesinde Suriyeli çocuklar savaşın izlerini de siliyor ve Kızıltepeli arkadaşlarıyla kaynaşıyor. Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendiren kursiyerler iki ülke arasında bir de köprü vazifesi görmüş oluyor. Suriye Kamışlı'dan ailesi ile birlikte Kızıltepe'ye yerleşen 13 yaşındaki Mahmut Şeyhmus "Okuldan çıktıktan sonra buraya gelip gitar öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz de iyi bize çok şey öğretiyor. Lider Kadın Derneği'ne 3 yıldır geliyorum. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Burada şarkı söyleyince rahatlıyorum. Minik konserler verince başka insanları da sevindiriyoruz. Burayı artık kendi vatanım gibi görüyorum" dedi.



Kızıltepeli çocuklar da Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir fark görmediklerini belirtiyor. Hüseyin Baki de Suriyeli arkadaşları ile birlikte gitar kursuna geldiğini ifade etti. Baki, "Suriyeli arkadaşlarım da aynen bizim gibi. Onlarla kardeş gibiyiz. Buraya hem arkadaşlık için hem de gitar çalmak için geliyoruz" şeklinde konuştu.



13 yaşındaki Kızıltepeli Emin Bahadır ise "Ben de gitar kursuna geliyorum. Gelecekte konserler vermek istiyoruz. Ben kanserli çocukların vakfına gidip konserler vermek istiyorum. Suriyeli arkadaşlarımız da aynen bizim gibi bir farkımız yok. Burada sadece gitar öğrenmiyoruz iyi arkadaşlar da ediniyoruz. Suriyeli arkadaşlarımızı tanımış oluyoruz" diye konuştu. - MARDİN