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Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak

1 saat önce

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfınca oluşturulan "Çocuk Karavanı" projesi kapsamında, geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla bir araya gelecek.

Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak, System.String[]

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfınca oluşturulan "Çocuk Karavanı" projesi kapsamında, geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla bir araya gelecek.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, proje kapsamında oluşturulan karavanın 2020 Mayıs ayına kadar Kilis'te kalacağını söyledi.

Bulut, karavanın okul öncesi eğitime destek vermesi amacıyla kent genelindeki tüm okullarda hizmet vereceğini ifade etti.

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Bölge Koordinatörü Alper Mavi de projeyle özellikle Suriyeli çocukların Türk akranlarıyla bir araya getirilerek sosyal uyumunun desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Mavi, karavanda psikososyal destek çalışmalarının da yürütüleceğini belirterek, "Sosyal uyum çalışmaları kapsamında çok kültürlü ortamda yaşam, farklı kültüre saygı çerçevesinde farkındalık aktivitelerinin yapılması, kültürel faaliyetlerin yürütülmesiyle oyun tabanlı öğrenme modelleriyle iş birliği, empati, paylaşma, yardımlaşma gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kilis Belediyesi Meslek Edindirme ve Zenginleştirme Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerce yapılan el sanatları sergisi gezildi.

Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:23 Kaynak: AA
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