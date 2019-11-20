Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklara anlamlı günde anlamlı sürpriz
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Suriyeli çocuklara anlamlı günde anlamlı sürpriz

6 saat önce

Çeşitli işlerde çalışan Suriyeli çocuklara Dünya Çocuk Günü'nde sürpriz yapılarak, çeşitli hediye ve kıyafetler dağıtıldı.

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Çeşitli işlerde çalışan Suriyeli çocuklara Dünya Çocuk Günü'nde sürpriz yapılarak, çeşitli hediye ve kıyafetler dağıtıldı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Birimi tarafından Suriye'nin kuzeyinde erken yaşlarda çalışmak zorunda kalan çocuklara çeşitli hediyeler ve kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.


14 Yaşında olan Mustafa, el arabası ile annesinin yaptığı tatlıları satarak çadır kentte yaşayan ailesine maddi destek sağlıyor. En büyük hayalinin okula gitmek olduğunu söyleyen Mustafa, "Okul yaşım geçiyor. Ama okula gidemiyorum. Çalışıp kardeşlerime bakmak zorundayım. Umarım bir an önce savaş biter ve ben de diğer arkadaşlarım gibi okula gitmeye başlarım" dedi.


"Ellerimi temizlemek çok zor"


Geçim sıkıntısından kaynaklı çalışmak zorunda olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Ayşe Amudi ise, sabah erkende işe başladığını ve günde ortalama günlük 500 ila bin Suriye lirası kazandığını söyledi. Amudi, " 5 kardeşiz. Kardeşlerime ben bakıyorum. Bir ağabeyim daha benim gibi çöp topluyor. Okumuyorum ve ailemin geçimini böyle sağlıyoruz" dedi.


Sabahın erken saatlerinde poşetimizi alıp Afrinde'ki çöp toplama alanına gidip metal ve bakır eşyalar topladığını söyleyen Amudi, "Çadırlarda yaşamak oldukça zor. Su ve elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Bu işi severek yapmıyorum çünkü ellerim çok kirleniyor. Temizlenmesi uzun zaman alıyor."


20 Kasım Dünya Çocuk Günü


Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Günü 1954 yılında kabul edilmiştir ve uluslararası birliktelik, dünyadaki çocuklar arasında farkındalık oluşturmak ve çocukların refahını artırmak için her yıl 20 Kasım'da kutlanmaktadır. - KİLİS

Dünya Çocuk Günü, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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