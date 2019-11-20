İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri, Suriye'deki iç savaş nedeniyle erken yaşlarda çalışmak zorunda kalan çocuklara "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde sürpriz yaparak, İyilik Mağazası'nda baştan aşağı giydirdi, çeşitli hediyeler verdi.

İHH Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, yazılı açıklamasında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ettiklerini, bu kapsamda "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla savaş mağduru çocuklara sürpriz yaptıklarını belirtti.

Vakıf gönüllülerince tespit edilen, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocukların, Afrin ilçe merkezindeki İHH tarafından oluşturulan İyilik Mağazası'na getirildiğini ifade eden Alaca, çocukların burada baştan aşağı giydirildiğini ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildiğini aktardı.

Çocuklardan 14 yaşındaki Muhammed Mustafa, annesinin yaptığı tatlıları el arabasıyla satarak çadır kentte yaşayan ailesine destek olmaya çalıştığını belirtti.

En büyük hayalinin okula gitmek olduğunu anlatan Mustafa, "Okul yaşım geçiyor ama okula gidemiyorum. Çalışıp kardeşlerime bakmak zorundayım. Umarım bir an önce savaş biter ve ben de diğer arkadaşlarım gibi okula gitmeye başlarım." ifadelerini kullandı.

Suriyeli 12 yaşındaki Ayşe Amudi ise sabahın erken saatlerinde işe başladığını ve ortalama günlük 500 ila bin Suriye lirası kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"5 kardeşiz ve onlara ben bakıyorum. Bir ağabeyim daha benim gibi çöp topluyor. Okumuyorum ve ailemin geçimini böyle sağlıyoruz. Afrin'deki çöp toplama alanına gidiyoruz. Buradan metal ve bakır eşyaları toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Bu işi severek yapmıyorum çünkü ellerim çok kirleniyor. Temizlenmesi uzun zaman alıyor."