Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuklara Eğitim Malzemesi Desteği

Suriyeli Çocuklara Eğitim Malzemesi Desteği

1 saat önce

Hempa Çocuk Derneği üyeleri, AFAD'ın desteklediği proje kapsamında Suriye'nin Azez kentindeki çocuklara kırtasiye seti dağıttı.

Suriyeli Çocuklara Eğitim Malzemesi Desteği, System.String[]
Hempa Çocuk Derneği üyeleri, AFAD'ın desteklediği proje kapsamında Suriye'nin Azez kentindeki çocuklara kırtasiye seti dağıttı.

Suriye Azez kentinde çocukların da yoğun olarak yaşadığı İğde kampına giden dernek üyeleri, kampta Türkiye ve Pakistan'ın ortaklaşa açtığı konteyner okulda yaklaşık 400 çocuğa kırtasiye seti hediye etti. Kendi ülkelerinde mülteci gibi kamplarda yaşayan savaş mağduru çocuklara çanta, defter, kalem ve boya setleri dağıtıldı.

Derneğin Başkanı İbrahim Enes Duruay, eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Duruay, "Eli de gönlü de açık bir milletiz ve dünyanın dört bir yanına insani yardımda bulunuyoruz ancak bu yardımlar arasında zaman zaman çocuklar unutuluyor, oysa savaşlardan ve insani krizlerden en çok etkilenenler çocuklar oluyor. Yarınki Suriye'nin mimarı olacak çocuklar eğitimden yoksun kalmamalı. Her şartta, her koşulda eğitim olmazsa olmazımızdır" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:18 Kaynak: İHA

AFAD, Azez, Suriye, Güncel
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