Suriyeli çocuklara gönüllü kuaför hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli çocuklara gönüllü kuaför hizmeti - Son Dakika

Suriyeli çocuklara gönüllü kuaför hizmeti

7 saat önce

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen 50 kız çocuğunun saç kesimleri ve bakımları ücretsiz yapıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen 50 kız çocuğunun saç kesimleri ve bakımları ücretsiz yapıldı.

Reyhanlı ilçesinde üç kadın kuaför, Suriye'nin İdlib, Hama ve Humus kentlerinden gelerek Reyhanlı'da ev ve çadırlarda yaşam süren Suriyeli ailelerin kız çocuklarına güzel bir gün yaşatmak için bir araya geldi.

Reyhanlı ilçesinde çadırda kalan ailelerin bulunduğu alanda, 50 Suriyeli kız çocuğunun saç kesim ve bakımını yapan kuaförlerden Türkan Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği, çocukların yüzlerinin gülmesi ve onlara moral vermek için düzenlediklerini söyledi.

Bugün 50 çocuğa hizmet verdiklerini ve ilerleyen dönemlerde daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini ifade eden Doğru, "Çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize." dedi.

"İlk kez saçımı kestirdiğim için mutlu oldum'"

Suriye'nin İdlib kentinden 4 yıl önce ailesiyle gelen 10 yaşındaki Ayşe Hassan da, ilk kez saçlarını kestirmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Ülkesinde birçok yakınını kaybettiğini anlatan Hassan, "Can güvenliğimiz için buraya geldik ve çok şükür hayatımıza devam ediyoruz. Saçlarım ilk kez kesildi ve ben çok mutlu oldum. Bize bu güzel anı yaşatanlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

8 yaşındaki Hatice Meryem de kuaförler onlarla ilgilendiği için mutlu olduklarını ve saçlarının güzel olduğunu kaydetti.

Suriyeli çocuklara gönüllü kuaför hizmeti

Reyhanlı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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