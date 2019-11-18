Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı
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Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı

6 saat önce

SAR Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı, System.String[]

SAR Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Mohammad Kindawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrenmek İstiyoruz" projesi kapsamında, Suriye'nin çeşitli yerlerinde imkansızlıklara rağmen eğitimine devam etmeye çalışan çocukların ellerinden tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Önceliklerinin her zaman eğitim olduğunun altını çizen Kindawi, bu anlamda İdlib kentine bağlı Hazzano bölgesinde kurulan çadırlarda eğitim gören çocuklara, kırtasiye yardımda bulunduklarını söyledi.

Kindawi, proje çerçevesinde Suriye'nin farklı kentlerinde 2 bin çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını, onların eğitimlerine devam edebilmesi için desteklerinin süreceğini aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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