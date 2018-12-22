Son Dakika Haberleri: Suriyeli Çocuklara 'Madde Bağımlılığı' Eğitimi

Suriyeli Çocuklara 'Madde Bağımlılığı' Eğitimi

5 saat önce

Adıyaman Gençlik Merkezi'nde, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verildi.

Suriyeli Çocuklara 'Madde Bağımlılığı' Eğitimi, System.String[]
Adıyaman Gençlik Merkezi'nde, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verildi.

Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Gençlik Merkezinde Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında bulunan Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verdi.

Çocuklara sigara, uyuşturucu ve zararlı maddeler hakkında verilen eğitim, sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Eğitim, Psikolojik Danışman İbrahim Halil Bekçi'nin çocukların sorularını yanıtlamasıyla son buldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:47 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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