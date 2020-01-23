Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı - Son Dakika

Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı.

Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri devam ediyor. İnteraktif Tır'ın bugünkü durağı Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a sığınan Suriyeli çocukların kaldığı barınma merkezi oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş'ı karış karış gezen etkinlik Tır'ında, Kahramanmaraş'ın 100 yıl önce büyük zorluklarla elde ettiği kahramanlık destanı Suriyeli çocuklara anlatıldı.


Kahramanlık gösterisini ilgiyle izlediler


Yaklaşık bin Suriyeli çocuk, Maraş'ın 100 yıl önce elde ettiği kahramanlık destanını gerçekleştirilen tiyatro gösterisi ile yakından tanıma fırsatı buldu. 3 seans şeklinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisini ilgi ile izleyen minikler, etkinlik sonrasında milli mücadele kahramanlarının maketleri ile fotoğraf çekildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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