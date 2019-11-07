Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklara oyuncak götüren tır alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli çocuklara oyuncak götüren tır alev alev yandı

Suriyeli çocuklara oyuncak götüren tır alev alev yandı

7 saat önce

Adana'da, Mersin Limanı'ndan yüklediği oyuncakları Suriye'ye götüren tırın otoyolda patlayan lastiği alev aldı.

Suriyeli çocuklara oyuncak götüren tır alev alev yandı, System.String[]

Adana'da, Mersin Limanı'ndan yüklediği oyuncakları Suriye'ye götüren tırın otoyolda patlayan lastiği alev aldı. Bir anda alev topuna dönen aracını yolun kenarına çeken şoför canını zor kurtardı. Yangında 12 ton oyuncak küle dönerken, şoför aracının yanışını çaresizlik içinde izleyip, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.


Yangın, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışından Suriye'nin Azez kentindeki Türkmen çocukları için gönderilen, 12 tonluk oyuncağı Mersin Limanı'nda 79 AAE 365 plakalı tırın dorsesine yükleyen Abdulkadir Ünal, otobanda bir süre ilerledikten sonra Adana'ya ulaştı. Adana Şehir Hastanesi kavşağına geldiğinde aracın sağ arka lastiği patlayıp, jant da yere sürtünmeye başladı. Janttan çıkan kıvılcımlardan çıkan yangın, aracın dorsesini kapladı. Tırın bir anda alev topuna dönüştüğünü gören Ünal, önce tırı kenara çekti, sonra da araçtan dışarı atladı. Otobanda seyir halinde olan diğer araçlar da durup, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, araçtaki yangını söndürmeye çalıştı.


Abdulkadir Ünal, o anları çaresizlik içinde izledi. Çıkan yangın nedeniyle TAG Otoyolu'nda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye erleri, yangını söndürüp, tamamen kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tır sürücüsü Abdulkadir Ünal, yangının lastiğin patlaması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Tırda 12 ton oyuncak vardı. Bunları Suriye'nin Azez kentindeki çocuklara götürüyordum. Ama yangında hepsi küle döndü" dedi. - ADANA

Suriye, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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