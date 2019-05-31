Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklara oyuncak ve bayram şekeri yardımı
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Suriyeli çocuklara oyuncak ve bayram şekeri yardımı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) sınır ötesindeki Suriyeli çocuklara ulaştırılmak üzere gıda, bayram şekeri ve oyuncak yüklü 2 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Suriyeli çocuklara oyuncak ve bayram şekeri yardımı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) sınır ötesindeki Suriyeli çocuklara ulaştırılmak üzere gıda, bayram şekeri ve oyuncak yüklü 2 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başta el-Bab, Azez, İdlib, Cerablus ve Halep olmak üzere sınır ötesinde bulunan Suriyeliler için "Yükümüz Kardeşlik" sloganıyla İl Müftülüğü ve TDV Kayseri Şubesince hazırlanan iki tır için Serbest Bölge'de uğurlama töreni düzenlendi.
İl Müftü Yardımcısı Ahat Taşcı, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de kamplarda zor şartlar altında yaşayan mağdur ve mazlumlara daima yardım elin uzatmaya devam edeceklerini belirtti.
Taşçı, "Bugün göndereceğimiz bu yardım tırlarımızın birinde un, birinde muhtelif gıda, şekerleme ve oyuncaklar bulunmaktadır. 300 bin TL değerindeki bu 2 tırlık yardımımızı Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah. Özellikle çocuklarımızı sevindirecek bayram şekeri ve oyuncak gönderiyoruz. Bu yardım tırlarını Kayserimizin hayırsever iş adamları ve sanayicilerinin destekleriyle bölgeye göndermekteyiz. Yardım ve katkıları sebebiyle tüm hayırseverlerimize ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Yüce Mevla içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayımızı bizlere hayırlı ve bereketli eylesin."
Açıklamanın ardından gıda, şekerleme ve oyuncak yüklü tırlar dualarla bölgeye uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:33 Kaynak: AA
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