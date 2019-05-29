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Suriyeli çocuklardan yıl sonu gösterisi

2 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki okullarda öğrenim gören Suriye uyruklu çocuklar tarafından yıl sonu gösterisi sunuldu.

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki okullarda öğrenim gören Suriye uyruklu çocuklar tarafından yıl sonu gösterisi sunuldu.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Entegrasyonu Yıl Sonu gösterisi kapsamında Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Suriyeli çocuklar, türkü ve şarkılar seslendirdi.
Öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler, ilahi, şiir ve folklor gösterileriyle salonu dolduran yaklaşık bin kişi tarafından alkışlandı.
Program, kurs öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle son buldu.
Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ile veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Suriye, Ankara, Altındağ, Güncel
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