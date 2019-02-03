Suriyeli Çocukların Acı Hatıraları Saraybosna'ya Taşındı

Lübnan'daki bir sığınmacı merkezinde kalan Suriyeli çocukların savaşa dair acı hatıraları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya taşındı.

LEJLA BİOGRADLİJA - Lübnan'daki bir sığınmacı merkezinde kalan Suriyeli çocukların savaşa dair acı hatıraları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya taşındı.



Suriyeli çocuklara ait eşyaların sergilendiği Savaş Çocukluğu Müzesi'nde Saraybosnalılar, savaşı yaşamak zorunda kalan çocukların hikayelerini öğrenme fırsatı buldu.



Saraybosna'da 2017'de açılan müzenin müdürü Amina Krvavac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış herkesin hakkıdır" sloganıyla açılan sergi hakkında bilgi verdi.



Müzenin savaş yaşamış çocukların anılarına odaklandığını ve Bosna'daki savaşta (1992-1995) çocuk olanların eşyalarını toplayarak işe koyulduklarını vurgulayan Krvavac, "Savaşta büyüyen çocukların hayatlarını anlatmak istiyoruz." dedi.



Suriye'deki savaş nedeniyle binlerce ailenin evini terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Krvavac, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, on binlerce çocuğun bu savaştan olumsuz etkilendiğini söyledi.



Krvavac, geçmişte Bosna Hersek'te yaşanan acıların benzerini bugün Suriyeli çocukların yaşadığını vurgulayarak Lübnan'daki sığınmacı merkeziyle iş birliğinde 100 Suriyeli çocuğa ait belge topladıklarını ve bunların 36'sını burada sergilediklerini anlattı.



"Barış içinde ve savaşta yaşayan çocukların hayatları çok farklı"



Müzenin, savaş yaşamak zorunda kalmış çocukların anılarını anlattığını belirten Krvavac, "İlk yılımızı doldurduktan sonra faaliyet alanımızı genişlettik. Suriyeli çocukların yanı sıra Ukrayna'da da araştırmalarımız sürüyor. Sırbistan'da kalan Afganistan ve Filistin gibi ülkelerden çocukların hikayelerini de topluyoruz." ifadelerini kullandı.



Krvavac, savaş yaşayan çocukların anılarının daha çok anlatılması gerektiğini vurgulayarak "Barış içinde ve savaşta yaşayan çocukların hayatları çok farklı. Aynı zaman dilimlerinde farklı anıları var. Savaşla yüzleşen çocukların umutları genellikle okula gidebilmek ya da sporla ilgilenmek. Biz bunları bazen unutuyoruz." diye konuştu.



Müzede sergilenen her hikayenin çok değerli olduğunu söyleyen Krvavac, "Savaşlar, çocukları çok güçlü ve dirençli olmak zorunda bırakıyor. Savaş şartlarındaki günlük yaşama bir şekilde ayak uydurabilmeleri normal insanları çok şaşırtıyor." dedi.



"Lübnan'da yabancı gibi hissediyorum"



Bosna'daki savaşta çocuk yaşta olan Jasminko Halilovic tarafından kurulan müzede sergilenen Suriyeli çocuklara ait eşyalar ve acı hatıralar, ziyaretçileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.



Suriyeli Şeyma, müzeye verdiği pembe kazağını şu ifadelerle anlatıyor:



"Kışın üzerimden hiç çıkarmadım. Halam, savaştan önce doğum günümde hediye etmişti. Kazağımı Suriye'den tek hatıram olduğu için çok seviyorum. Orada çok güzel yaşıyorduk. Lübnan'da birçok şeyi özlüyorum. Buradaki kıyafetlerimiz çoğu ya bit pazarından ya da bağış. Yardım kuruluşları bazen oyuncak da getiriyor ama daha çok yiyecek ve kıyafet."



Bir diğer Suriyeli çocuk Marwa'ya ait uçurtmanın hikayesi ise şöyle:



"Suriye'den giderken birçok oyuncağımı almak istedim ama çantada yer yoktu. En çok arkadaşım İsra'nın verdiği bilekliği bıraktığım için üzülüyorum. Lübnan'da yabancı gibi hissediyorum. Bayan Ghiwa renkli kağıtlardan şekiller yapmayı öğretti. Bir şeyleri en baştan yapabilmek beni çok mutlu etti. Uçurtmamı da öyle yaptım. Bozulmasın diye de dosyada sakladım."



Suriyeli Bayan'ın "Sığınmacı kampındaki hayatım" yazısı da ziyaretçileri oldukça etkiliyor.



Yazıda, "Lübnan'daki kampta okula başladım. 10 yaşındaydım. Suriye'de savaş olduğu için okula başlayamadım. Benden küçük çocuklarla okula gittiğim için çok utandım ve okula gitmedim. Şimdi 14 yaşındayım ve okula gitmek istiyorum." ifadelerine yer veriliyor.



Gelecek hafta boyunca ziyaret edilebilecek sergide, Suriyeli çocuklara ait oyuncak bebek, tespih, kolye ve midye kabukları gibi kişisel eşyalar da bulunuyor.

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