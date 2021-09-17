Suriyeli çocukların dilendirildiği iddiasına ilişkin 15 sanıklı davada tahliye kararı - Son Dakika

Suriyeli sığınmacı çocukları İstanbul'daki tramvay ve metrobüslerde baskıyla dilendirerek maddi kazanç sağladıkları gerekçesiyle haklarında "örgüt kurmak, yönetmek ve üyelik" ile "insan kaçakçılığı" suçlarından 860 yıla kadar hapis cezası istenen 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar suç örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Abdo Hamud ile suç örgütünün yöneticileri olduğu belirtilen Yusuf Hamud ve Ahmed Hamud katıldı.

Sanıkların avukatlarının yanı sıra, mağdur çocuklara İstanbul Barosu'ndan atanan çok sayıda avukat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatıyla bir Arapça tercüman da duruşmada hazır bulundu.

Salondakilerin kaydı yapıldığı sırada, tutuklu sanıklardan birinin jandarma gözetiminde çocuğuyla iletişim kurmasına izin verildi. Küçük çocuk bir süre babasının kucağında kaldıktan sonra salondan çıkarılarak duruşmaya başlandı.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, bazı mağdur çocuklara ulaşılamadığı bildirildi.

Duruşmada tercüman aracılığıyla taleplerini bildiren tutuklu sanıklar, adalete güvendiklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mağdur çocuklara atanan avukatların çoğu, müvekkillerine henüz ulaşamadıklarını anlatarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıkların haftada bir gün ikametlerine en yakın karakola giderek imza atmaları yoluyla adli kontrol altına alınmalarına hükmeden mahkeme, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, ulaşılamayan mağdur ve bazı tutuksuz sanıkların adreslerinin sorulmasına karar verdi.

Mahkeme diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, yaşı 18'den küçük Suriyeli 71 çocuk "mağdur" olarak yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tramvay hattında dilencilik yapan çocuklarla ilgili 14 Eylül 2019'da ihbar yapıldığı, 13 Kasım 2019'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının yazılarında, "T1 Bağcılar- Kabataş tramvay hattında dilencilik yapan sahipsiz dilenci çocuklar gözlemlendiğinin" belirtildiği kaydedilen iddianamede, Bağcılar-Kabataş hattı ile Topkapı Parkı'nda küçük yaştaki çocukların dilendirildiğine yönelik ihbarlarla ilgili de kolluk tarafından çalışma yapıldığı aktarılıyor.

Başsavcılığın talimatıyla 28 Eylül 2020'de Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı ve mağdur çocukların muhafaza altına alındığı belirtilen iddianamede, sanık Yusuf Hammud'un Suriye'de süren iç savaşı fırsat bilerek maddi imkansızlık sebebiyle Türkiye'ye geldiği, ilk etapta kendi çocuklarını metro-metrobüs ve duraklarda dilendirdiği, sonrasında Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaşı küçük çocukları akrabaları vasıtasıyla ikna edip su sattırarak çalıştırdığı kaydediliyor.

Örgütün elebaşı pozisyonundaki sanık Abdo Hammud'un çocukları ve örgüt üyelerini telefonla yönlendirdiği, Suriye'den getirilen çocukları zorla dilendirerek haksız bir şekilde suçtan gelir elde ettiği belirtilen iddianamede, "Plansız ve programsız olmayan bu organizasyonun, mağdur çocukları profesyonel bir ekip çalışmasıyla ve akrabalık bağları kullanılarak Suriye'den İstanbul'a getirdiği, metro-metrobüs ve duraklarda, halkın yoğun olarak geçtiği noktalarda dilendirdiği anlaşılmıştır. Eylemin hatasız bir şekilde işlenmesi için toplanan paraların örgüt üyeleri tarafından alınarak, örgüt lider yardımcıları ve örgüt liderine gönderildiği, kurumsal bir yapı modelinin ortaya çıkarıldığı belirlenmiştir." ifadesi yer alıyor.

Suç örgütünün elebaşı Abdo Hammud'un zaman zaman sahada dilendirilen çocuklarla iletişim kurarak, "onları az para kazandıkları takdirde cezalandıracağını" söylediği, korku ve baskı uyguladığı anlatılan iddianamede, bu kişinin, Türkiye'de çocuklarla ilgili kanunlara duyarlı olduğu, yakalanmamak için profesyonelce hareket ettiği ve yardımcılarına çocukların yakalanması durumunda nasıl davranacakları konusunda talimat verdiği belirtiliyor.

İddianamede, 15 sanığın, mağdur olan 71 çocuğa karşı işledikleri suç oranında cezalandırılması talep ediliyor.

Buna göre örgüt elebaşı ve yöneticileri olan sanıklar Abdo Hammud, Ahmed Hammud, Yusuf Hammud ve Hasan Hammud'un, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 4 yıldan 8 yıla ve 71 kez "insan ticareti yapma" suçundan da 568 yıldan 852'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede diğer 11 sanığın da "suç örgütüne üye olma" ve 71 kez "insan ticareti" suçlarından 570 yıldan 856'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.