Üye Girişi
Suriyeli çocukların dilendirildiği iddiasına ilişkin 15 sanıklı davada tahliye kararı - Son Dakika

Suriyeli çocukların dilendirildiği iddiasına ilişkin 15 sanıklı davada tahliye kararı

17.09.2021 13:02
Suriyeli çocukların dilendirildiği iddiasına ilişkin 15 sanıklı davada tahliye kararı, System.String[]

Suriyeli sığınmacı çocukları İstanbul'daki tramvay ve metrobüslerde baskıyla dilendirerek maddi kazanç sağladıkları gerekçesiyle haklarında "örgüt kurmak, yönetmek ve üyelik" ile "insan kaçakçılığı" suçlarından 860 yıla kadar hapis cezası istenen 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada 3...

Suriyeli sığınmacı çocukları İstanbul'daki tramvay ve metrobüslerde baskıyla dilendirerek maddi kazanç sağladıkları gerekçesiyle haklarında "örgüt kurmak, yönetmek ve üyelik" ile "insan kaçakçılığı" suçlarından 860 yıla kadar hapis cezası istenen 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar suç örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Abdo Hamud ile suç örgütünün yöneticileri olduğu belirtilen Yusuf Hamud ve Ahmed Hamud katıldı.

Sanıkların avukatlarının yanı sıra, mağdur çocuklara İstanbul Barosu'ndan atanan çok sayıda avukat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatıyla bir Arapça tercüman da duruşmada hazır bulundu.

Salondakilerin kaydı yapıldığı sırada, tutuklu sanıklardan birinin jandarma gözetiminde çocuğuyla iletişim kurmasına izin verildi. Küçük çocuk bir süre babasının kucağında kaldıktan sonra salondan çıkarılarak duruşmaya başlandı.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, bazı mağdur çocuklara ulaşılamadığı bildirildi.

Duruşmada tercüman aracılığıyla taleplerini bildiren tutuklu sanıklar, adalete güvendiklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mağdur çocuklara atanan avukatların çoğu, müvekkillerine henüz ulaşamadıklarını anlatarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıkların haftada bir gün ikametlerine en yakın karakola giderek imza atmaları yoluyla adli kontrol altına alınmalarına hükmeden mahkeme, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, ulaşılamayan mağdur ve bazı tutuksuz sanıkların adreslerinin sorulmasına karar verdi.

Mahkeme diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, yaşı 18'den küçük Suriyeli 71 çocuk "mağdur" olarak yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) tramvay hattında dilencilik yapan çocuklarla ilgili 14 Eylül 2019'da ihbar yapıldığı, 13 Kasım 2019'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının yazılarında, "T1 Bağcılar- Kabataş tramvay hattında dilencilik yapan sahipsiz dilenci çocuklar gözlemlendiğinin" belirtildiği kaydedilen iddianamede, Bağcılar-Kabataş hattı ile Topkapı Parkı'nda küçük yaştaki çocukların dilendirildiğine yönelik ihbarlarla ilgili de kolluk tarafından çalışma yapıldığı aktarılıyor.

Başsavcılığın talimatıyla 28 Eylül 2020'de Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı ve mağdur çocukların muhafaza altına alındığı belirtilen iddianamede, sanık Yusuf Hammud'un Suriye'de süren iç savaşı fırsat bilerek maddi imkansızlık sebebiyle Türkiye'ye geldiği, ilk etapta kendi çocuklarını metro-metrobüs ve duraklarda dilendirdiği, sonrasında Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaşı küçük çocukları akrabaları vasıtasıyla ikna edip su sattırarak çalıştırdığı kaydediliyor.

Örgütün elebaşı pozisyonundaki sanık Abdo Hammud'un çocukları ve örgüt üyelerini telefonla yönlendirdiği, Suriye'den getirilen çocukları zorla dilendirerek haksız bir şekilde suçtan gelir elde ettiği belirtilen iddianamede, "Plansız ve programsız olmayan bu organizasyonun, mağdur çocukları profesyonel bir ekip çalışmasıyla ve akrabalık bağları kullanılarak Suriye'den İstanbul'a getirdiği, metro-metrobüs ve duraklarda, halkın yoğun olarak geçtiği noktalarda dilendirdiği anlaşılmıştır. Eylemin hatasız bir şekilde işlenmesi için toplanan paraların örgüt üyeleri tarafından alınarak, örgüt lider yardımcıları ve örgüt liderine gönderildiği, kurumsal bir yapı modelinin ortaya çıkarıldığı belirlenmiştir." ifadesi yer alıyor.

Suç örgütünün elebaşı Abdo Hammud'un zaman zaman sahada dilendirilen çocuklarla iletişim kurarak, "onları az para kazandıkları takdirde cezalandıracağını" söylediği, korku ve baskı uyguladığı anlatılan iddianamede, bu kişinin, Türkiye'de çocuklarla ilgili kanunlara duyarlı olduğu, yakalanmamak için profesyonelce hareket ettiği ve yardımcılarına çocukların yakalanması durumunda nasıl davranacakları konusunda talimat verdiği belirtiliyor.

İddianamede, 15 sanığın, mağdur olan 71 çocuğa karşı işledikleri suç oranında cezalandırılması talep ediliyor.

Buna göre örgüt elebaşı ve yöneticileri olan sanıklar Abdo Hammud, Ahmed Hammud, Yusuf Hammud ve Hasan Hammud'un, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 4 yıldan 8 yıla ve 71 kez "insan ticareti yapma" suçundan da 568 yıldan 852'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede diğer 11 sanığın da "suç örgütüne üye olma" ve 71 kez "insan ticareti" suçlarından 570 yıldan 856'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul, Suriyeli, Metrobüs, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli çocukların dilendirildiği iddiasına ilişkin 15 sanıklı davada tahliye kararı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en iyi hocalarından Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi 15:02 Dünyanın en iyi hocalarından Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi 14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar 14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi 14:20 Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim 14:06 Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' 13:52 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı 13:20 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Son Dakika Haberleri
14:49 Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
13:53 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
13:51 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak         
15:10
Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı         
14:49
Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti         
14:37
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü         
14:15
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi         
13:54
Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu         
13:49
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık         
10:51
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 15:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Suriyeli çocukların dilendirildiği iddiasına ilişkin 15 sanıklı davada tahliye kararı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement