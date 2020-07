Suriyeli çocukların dondurma sevinci - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, kamplarda yaşayan yüzlerce çocuğa dondurma dağıtıldı.



Çocukların en çok mutlu eden ve yazın serinleticisi olarak bilinen dondurma sezonu başladı. Türlü zorluklarla büyüyen savaş mağduru çocukları da bu mutlulukla buluşturmak isteyen For Children Smile ve İHH, dondurma programı düzenleyerek kamplardaki çocukların yüzünü güldürdü.



For Children Smile Başkanı Tülay Gökçimen, dondurma yemenin her çocuğun hakkı olduğunu ifade ederek, "Biz savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerindeki çocukları sevindirmek ve mutlu etmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocukluk ihtiyaçlarından mahrum olan mülteci kampındaki çocuklar bizim için çok önemli. Sıcak günler geçiriyoruz, bu durum kamplarda daha fazla ve 50 dereceyi aşkın sıcaklığın olduğunu biliyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak her çocuğun bu sevinci yaşamaya hakkı vardır düsturuyla yola çıkıp kamplardaki çocuklara dondurma çalışması başlatmak istedik. Halep kırsalındaki Azez'de bulunan kamplara dağıtım yaptık" dedi.



Gökçimen, başlattıkları bu çalışmanın yaz boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi. - AZEZ