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Suriyeli çocukların Fas'ta kuyuya düşen Rayyan'la dayanışması duygulandırdı - Son Dakika

Suriyeli çocukların Fas'ta kuyuya düşen Rayyan'la dayanışması duygulandırdı

05.02.2022 16:01
Suriyeli çocukların Fas'ta kuyuya düşen Rayyan'la dayanışması duygulandırdı

Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları sürerken, göçmen kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklardan gelen dayanışma mesajları ülkede büyük yankı uyandırdı.

Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları sürerken, göçmen kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklardan gelen dayanışma mesajları ülkede büyük yankı uyandırdı.

Faslı aktivistler, sosyal medya paylaşımlarında, "Geçmiş olsun Rayyan", "Rayyan'ı kurtarın" ve "Çadırdan kuyuya" yazılı dövizler taşıyan Suriyeli çocukların fotoğraflarına yer vererek, sergiledikleri bu dayanışmadan övgüyle söz etti.

Faslı gazeteci Abdussamed Benabad, Facebook sayfasından söz konusu fotoğrafları paylaşarak, "Rayyan ile uluslararası anlamda birçok dayanışma görüntüsü var ancak kalbe en çok dokunanı bu." notunu düştü.

Benabad ayrıca, "Evlerini terk etmek zorunda bırakılan ve çadır kentte yaşayan Suriyeli çocuklar, Rayyan'la dayanışma içinde." ifadesini kullandı.

Faslı aktivist İman Tisi de Suriyeli çocukların yaşadıkları zor şartlara rağmen sergiledikleri duyarlılığın ve Rayyan'ın ailesine kavuşması dileklerinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Sosyal medya kullanıcısı Zekeriya Orasim da paylaşımında "Suriyeli çocuklar Rayyan'la dayanışma içinde. Rabbim sizleri korusun." ifadelerine yer verdi.

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 1 Şubat Salı günü öğle saatlerinde 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Rayyan'ın hayatta kalabilmesi için kuyuya oksijen veriliyor.

Rayyan'ı düştüğü kuyudan çıkarabilmek için zamanla yarış devam ederken, "Rayyan'ı kurtar" başlığı Fas'ta Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde zirvede yer alıyor.

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Suriyeli, Facebook, Medya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli çocukların Fas'ta kuyuya düşen Rayyan'la dayanışması duygulandırdı - Son Dakika


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