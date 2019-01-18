Suriyeli Çocukların Mutluluğu Eserlerine Yansıyor

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Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor