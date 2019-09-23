Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocukların savaş travmasını atlatmasına destek oluyor
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Suriyeli çocukların savaş travmasını atlatmasına destek oluyor

1 saat önce

MEDİCS Uluslararası Tıbbi Yardım Derneğince, Gaziantep'te Suriyeli çocukların savaş travmasını atlatmasına destek sunuluyor.

Suriyeli çocukların savaş travmasını atlatmasına destek oluyor, System.String[]

MEDİCS Uluslararası Tıbbi Yardım Derneğince, Gaziantep'te Suriyeli çocukların savaş travmasını atlatmasına destek sunuluyor.

MEDİCS Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağırman yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaşın ölüm ve yaralanmaların yanı sıra oluşturduğu derin ahlaki ve duygusal çöküntülerin sonucunda çocukların psikolojisinde onarılması güç bozukluklara sebep olduğunu söyledi.

Suriye'de çocuklardan bazılarının gözleri önünde ailesinin öldürülmesi nedeniyle mental bozukluk yaşadığına işaret eden Ağırman, "Bazıları da şiddet ve göçün meydana getirdiği yıkım nedeniyle panik yaşamakta, bu birçok çocukta tarif edilmez vakalara dönüşmekte." dedi.

Bu çocukların psikolojik durumlarını düzeltmek amacıyla onların duygusal, mental, fiziksel ve sağlıkla ilgili alanlar başta olmak üzere tüm yönleriyle psikolojik destek anlamında projeler geliştirdiklerini dile getiren Ağırman, şöyle konuştu:

"Proje Gaziantep'te 'Beit Karim' yetim kampında başlatılmış olup, yürütülmeye devam etmektedir. MEDICS Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği, içerisinde birçok danışman, davranış terapisti ve psikiyatrist bulunan ve çocuklara psikolojik destek alanında ve savaş sonrası travma alanında uzun bir tecrübesi bulunan uzman ekibiyle bu projeyi yürütmektedir. Psikolojik destek ekibimiz bu çocukların psikolojik durumlarının düzeltilmesi için en iyi terapi metotlarını uyguluyor. Bu yöntemler çocukların içinde bulunduğu durum ile baş etmelerini ve aynı yaştaki diğer çocuklar gibi topluma entegre olmalarını sağlayacaktır."

Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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