Suriyeli doktorlardan koronavirüsle mücadeleye destek teklifi - Son Dakika
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Suriyeli doktorlardan koronavirüsle mücadeleye destek teklifi

6 saat önce

Gaziantep'te yaşayan bir grup Suriyeli doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gönüllü olarak görev alabileceklerini bildirdi.

Gaziantep'te yaşayan bir grup Suriyeli doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gönüllü olarak görev alabileceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriyeli heyet, beraberindeki Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ile Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.

Heyette yer alan doktor Mustafa Lulik, kentte yaşayan yaklaşık 100 Suriyeli doktorun branşının ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu listeyi Vali Gül'e sundu.

Lulik, 2011'den beri Türk kardeşlerinin kendilerine ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde Sağlık Bakanlığının vereceği her türlü görevde maddi beklenti olmaksızın gönüllü olarak yer almak istediklerini kaydetti.

Vali Davut Gül de göstermiş oldukları dayanışma örneği için heyete teşekkür ederek, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının cansiperane şekilde görevini ifa ettiklerini dile getirdi.

Gül, doktorların kentteki Suriyelileri hastalıkla ilgili bilgilendirerek mücadeleye katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Suriyeli doktorlardan koronavirüsle mücadeleye destek teklifi

Arif Kurt, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:48 Kaynak: AA

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