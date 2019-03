Suriyeli Down Sendromlu Çocuklar İçin "Mutluluk" Etkinliği

İzmir'de Suriyeli çocuklar ve aileleri için açılan Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi, Down sendromlu çocuklar için farkındalık etkinliği düzenledi.

Çocuklar Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle İzmir'de kurulan ve "mutluluğum" anlamına gelen Al Farah ismiyle hizmet veren Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nden bugüne kadar yaklaşık 59 bin kişi faydalandı.



Suriyeli çocukların rehabilitasyonu ve topluma uyum sağlaması ile ailelerine sosyal destek verilmesini amaçlayan merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra düzenlenen oyun atölyelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Merkezde Suriyeli down sendromlu çocuklar için düzenlenen Down Sendromu Farkındalık Günü'ne de yaşları 5 ile 11 arasında değişen 30 Suriye uyruklu çocuk ve ailesi katıldı.



Down sendromlu çocuklar oyun atölyesinde keyifli vakit geçirirken aileleri de uzman psikologlardan "stresle baş etme ve doğru iletişim" konulu eğitim aldı.



"Hepimiz hayatın renkleriyiz"



Al Farah Merkez yöneticisi Dilara Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromunun ırk, milliyet ve sosyo ekonomik statü farkı gözetmeyen genetik bir farklılık olduğunu belirterek, "Etkinliğimizi burada ilk kez düzenliyoruz. Hepimiz hayatın renkleriyiz. Zor şartlarda Türkiye'ye gelmiş ve travmalar yaşamış çocuklara başka hayatların da olduğunu göstermek istiyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle çocukların daha mutlu olmalarını istiyoruz." dedi.



Merkeze 5 yaşındaki down sendromlu çocuğuyla gelen 42 yaşındaki Hulud Arnus, 3 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak İzmir'e geldiğini söyledi.



Çocuğunun ve kendisinin merkezde kendilerini güvende ve huzurlu hissettiklerini dile getiren Arnus, "Bugün düzenlenen kek süsleme ve yüz boyama etkinliği sayesinde çocuğum down sendromlu olduğunu unuttu, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.



İmen Salem Telfah ise uzun süreden bu yana merkeze geldiğini, psikologlar tarafından bazı konularda destek aldığını, ailesiyle beraber savaşın olumsuzluklarını unutmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

