Suriyeli Engelli Anne ve Oğlunun Yaşadığı Evdeki Yangın Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
Suriyeli engelli anne ve oğlunun yaşadığı evdeki yangın paniğe neden olduİSTANBUL - Suriyeli engelli anne ve oğlunun yaşadığı evde elektrikli sobanın tutuşması sonucu yangın çıktı.
Suriyeli engelli anne ve oğlunun yaşadığı evdeki yangın paniğe neden oldu
İSTANBUL - Suriyeli engelli anne ve oğlunun yaşadığı evde elektrikli sobanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangında Muhammed Sham engelli annesini sırtında taşıyarak evden çıkartırken, dumandan etkilenen anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 20.15 sıralarında Beyoğlu
Fetihtepe Mahallesi Okçular
Yolu Sokakta bulunan iki katlı binanın ikinci katında çıktı. İddiaya göre, Suriyeli engelli anne Gada Elsit Sham ve oğlu Muhammed Sham evde olduğu esnada elektrikli sobanın yorganın üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed Sham engelli annesi Gada Elsit Sham'ı sırtında taşıyarak binadan çıkarttı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 112 sağlık ekipleri de dumandan etkilenen anne ve oğlunu ambulansla Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"Oğlu annesini sürükleyerek evden çıkarttı"
Yangın esnasında Anne
ve oğluna yardımcı olduğunu söyleyen Doğan Tepe, "Geldiğimizde kadının engelli olduğunu ve oğlunun sürükleyerek kadını dışarıya çıkarttığını gördük. Elektrikli sobanın yatağa düşüp yandığını söyledi ve engelli bir kadındı. Kadın dumandan çok etkilenmişti. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambulans anne ve oğlunu aldı, götürdü" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:30 Kaynak: İHA
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