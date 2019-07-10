Son Dakika Haberleri: Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı
Son Dakika Yaşam Haber

Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı

1 saat önce

Diyarbakır'da yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Suriyeli gence, yardımseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı, System.String[]
Diyarbakır, Yaşam
Diyarbakır'da yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Suriyeli gence, yardımseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle ihtiyaç sahiplerine yardım eden Çocuklar Üşümesin Platformu, bu sefer Hamido ismiyle bilinen Suriyeli engelli gence yardım etti. Yaklaşık olarak iki hafta boyunca platform üyeleri tarafından izlenen Hamido'ya akülü tekerlekli sandalye sürprizi yapıldı. Akülü sandalye sürprizini gören Hamido'nun mutluluğu gözlerine yansıdı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti! ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi! Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]