Son Dakika Haberleri: Suriyeli Engellilere "Tuk Tuk" Dağıtımı

Suriyeli Engellilere "Tuk Tuk" Dağıtımı

31 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde Azez'de yaşayan 10 bedensel engelli aileye, "Tuk Tuk" olarak bilinen engelli motosiklet dağıtıldı.

Suriyeli Engellilere
İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde Azez'de yaşayan 10 bedensel engelli aileye, "Tuk Tuk" olarak bilinen engelli motosiklet dağıtıldı.

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bulunan Suriyeli 10 bedensel engelliye İHH tarafından elektrikli Tuk Tuk yardımında bulundu.

İHH Babuselam Lojistik merkezi dağıtımında açıklama yapan Sağlık Çalışmaları sorumlusu Muhammed Ceyhan, "Bugün burada başlattığımız 'Engelli Aileleri Kalkındırma projesi' kapsamında 10 aileye Tuk Tuk adı verdiğimiz elektrikli kasalı motosiklet dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce ise 25 aileye dağıtımını gerçekleştirmiştik" dedi.

Dağıtılan Tuk Tukların engellilerin hayatlarını kolaylaştıracağını vurgulayan Ceyhan, "Bize bağışlanan elektrikli Tuk Tuklarla zücaciye malzemesini satacak olan bedensel engelli ailelerin hayatlarını kendileri idame edecekler. Bu projeyle ailelerimize sadece balık vermeyi değil, balık tutmayı da öğretmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Ahmed Karmutli,"Savaş birçok kişiyi engelli duruma düşürdü. Bunlardan biri de benim. Bugün bu araçla bu malzemeleri satarak ailemin geçimini sağlayacağım. Bizlere bu imkanı veren Türkiye'ye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Suriyeli aileler verilen motosiklete binerek evlerinin yolunu tuttu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

İHH, Suriye, Güncel
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