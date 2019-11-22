Son Dakika Haberleri: Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye'ye minnettar (1)
Son Dakika Güncel Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye'ye minnettar (1) - Son Dakika

Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye'ye minnettar (1)

6 saat önce

DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta yaşayan Ermenilerden Artin Aduryan ve Siron Çilingiryan Siron Çilingiryan'ın yaşadıklarını evi göstermesi ve gezdirmesi Artin Aduryan ile röportaj Artin Aduryan'ın işlemlerini yaptırması ve kimliğini göstermesi Siron Çilingiryan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a...

DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta yaşayan Ermenilerden Artin Aduryan ve Siron Çilingiryan

Siron Çilingiryan'ın yaşadıklarını evi göstermesi ve gezdirmesi

Artin Aduryan ile röportaj

Artin Aduryan'ın işlemlerini yaptırması ve kimliğini göstermesi

Siron Çilingiryan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe teşekkür etmesi

Siron Çilingiryan ile röportaj

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus ilçesindeki Ermeniler, ilçede özgürce yaşadıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teşekkür etti.

DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta yaşayan Ermenilerden Artin Aduryan ve Siron Çilingiryan yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Aduryan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat kalkanı Harekatı öncesi Cerablus'u işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın baskılarına maruz kaldıklarını belirtti.

Çilingiryan da DEAŞ gittikten sonra ilçede rahat nefes almaya başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduğunu dile getiren Çilingiryan, şöyle devam etti:

"İlk olarak sana çok selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Allah Özgür Ordudan da razı olsun. Şükürler olsun ki sen ve askerlerin, arkadaşların bize ulaştınız. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana yüz ve binlerce kez teşekkür ederim. Özgür Ordu ve Türk askeri dini özgürlük sağladı. Kimse kimseye bu iyiliği yapmazdı. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir. O gerçek bir insan. Çok hassas birisi."

Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye'ye minnettar (1)

Cerablus, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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