Suriyeli eski generallerden harekata destek

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli eski generaller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı harekatın Suriyelilerin geleceği için oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Esed rejiminin eski komutanlarından tuğgeneral Abdulkerim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yapacağı harekata destek verdiklerini söyledi. Ahmed, bölgeye yapılacak barış harekatının, bölge halkının huzura kavuşmasının yanı sıra Suriyelilerin eve dönüşünü de hızlandıracağını belirtti.

Söz konusu bölgelerde uzun yıllar görev yaptığını anlatan Ahmed, "Bölge, Afrin'de olduğu gibi dağlık alanlardan değil, açık ve çölü andıran yerlerden oluşmaktadır. Türkiye barış için Fırat'ın doğusuna gidiyor, Türk ordusu güçlü bir ordudur ve harekat kısa sürede neticeye kavuşur." diye konuştu.

Ahmed, harekatla Suriye'nin kuzeyinin terör unsurlarından arındırılmasının beklendiğini vurgulayarak "Harekatla, o bölgedeki YPG/ PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri arkalarına bakmadan kaçacaklardır."' dedi.

Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed, savaş nedeniyle vatanlarından ayrı kalan yüz binlerce Suriyelinin yapılacak harekatla terörden arındırılan bölgelere döneceğini dile getirdi.

"Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü sağlanacaktır"

Esed rejiminin eski komutanlarından tuğgeneral Asad Nasif de Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı harekatın Suriyeliler için de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır bölge halkının terör unsurlarından yıldığını anlatan Nasif, "Türkiye güçlü bir ülke ve güçlü bir orduya sahiptir, Türk askerine, muhalif gruplar da destek verecektir. Bölgede arazi şartları kötü olsa da bu olası harekatın oldukça kısa zamanda olumlu anlamda neticeye kavuşacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Nasif, harekata bölgede yaşayan sivillerin de gönülden destek verdiğine işaret ederek "Elde edilecek başarıyla terörden arındırılan bölgelere yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü sağlanacaktır. Bizler gönülden Türkiye'nin yanındayız ve dualarımız her zaman sizinle beraberdir." şeklinde konuştu.