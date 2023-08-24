Suriyeli Esnafın İddiaları Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir esnafa ait olduğu iddia edilen videonun, sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine harekete geçti. Merkezden yapılan açıklamada, videodaki kişinin Türk vatandaşı olduğu vurgulandı.
Sosyal medyada yayılan videodaki şahıs, "Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki ben yabancı çalıştırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada videodaki kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğu belirtilerek, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum.'" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
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