Suriyeli Esnafın İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

Suriyeli Esnafın İddiaları Yalanlandı

Son Güncelleme: 24.08.2023 21:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir esnafa ait olduğu iddia edilen videonun, sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine harekete geçti. Merkezden yapılan açıklamada, videodaki kişinin Türk vatandaşı olduğu vurgulandı. Videoda yer alan şahıs, Türklerin lokantada çalışmak için iş istediğini söylemişti. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, videodaki kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğunu belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir esnafa ait olduğu iddia edilen videonun, sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine harekete geçti. Merkezden yapılan açıklamada, videodaki kişinin Türk vatandaşı olduğu vurgulandı.

"TÜRKLER GELİP LOKANTAMDA ÇALIŞMAK İÇİN İŞ İSTİYOR"

Sosyal medyada yayılan videodaki şahıs, "Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki ben yabancı çalıştırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'Suriyeliyim' diyerek çektiği video infial yaratmıştı! Açıklama geldi: Türk vatandaşı çıktı

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada videodaki kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğu belirtilerek, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum.'" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Suriyeli Esnafın İddiaları Yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli Esnafın İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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