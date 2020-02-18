Suriyeli esnafın yüzüne gaz sıkıp 21 bin dolarını çaldılar - Son Dakika

Antalya'da, Suriyeli esnafın yüzüne gaz sıkarak içerisinde 21 bin ABD doları bulunan çantasını gasp eden yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da berber dükkanı işleten Suriye uyruklu H.A., berber dükkanını kapatarak elektrikli bisikleti ile evine gitmek isterken motosiklet üzerinde 2 erkek şahıs yolunu kesip kendisini durdurdu ve H.A.'ya Arapça "neden bana ters ters baktın" dedi. Şahıslardan biri H.A.'nın yüzüne gaz sıkarken, zanlılar içerisinde 21 bin ABD doları bulunan siyah çantayı alıp kaçtı. Bunun üzerine H.A. da polise giderek şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar ve olayın meydana geldiği bölgede yaklaşık 110 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda olayın motosikletli şahısların dışında irtibatlı olduğu tespit edilen bir araç içerisinde bulunan şahısların işbirliği ile gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olayın şüphelileri oldukları tespit edilen yabancı uyruklu D.E.H., E.A., M.A.., M.A., motosiklet sahibi H.E.A.'nın kardeşi M.E.H., yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçta kullanılmak üzere temin edilen 2 adet araç plakası ele geçirildi. Yağma suçundan yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(İHA)