Suriyeli Fatima ve Lamis, Türkiye'de Mühendisler Kervanına Katılacak

Suriye'deki iç savaştan yıllar önce kaçarak Türkiye'ye sığınan, başarılı eğitimleriyle burs imkanı da tanınan Suriyeli Fatima Alzahraa Alhamam(22) ve Lamis Farhat(25), yakın bir zamanda eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'de mühendisler kervanına katılacak.

Suriye'deki iç savaştan yıllar önce kaçarak Türkiye'ye sığınan, başarılı eğitimleriyle burs imkanı da tanınan Suriyeli Fatima Alzahraa Alhamam(22) ve Lamis Farhat(25), yakın bir zamanda eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'de mühendisler kervanına katılacak.



Limak Vakfı, Türkiye'de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 4 yıl önce 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında şu an aktif olarak 25 farklı ilden 35 devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan 110 öğrenci bulunuyor. Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan proje ile 2015'ten bu yana toplam 310 kız öğrenciye yüksek öğrenim bursu sağlandı.80 öğrenciye Limak Grubu ve diğer firmalar bünyesinde de staj imkanı sağlandı. Mezun olan 37 öğrenci ise mühendis olarak iş hayatına atıldı ve çok önemli şirketlerde, projelerde görev almaya başladı. Projeye dahil olan öğrenciler aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak görev yapıyor.



"TÜRKİYE'DEKİ PROJELERDE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR"



Proje kapsamında burs verilen Suriye'deki iç savaştan yıllar önce kaçarak Türkiye'ye sığınan mühendislik eğitimi alan 2 Suriyeli genç kız da mezun aşamasına geldi. Gaziantep Üniversitesi'nde İnşaat ve Endüstri Mühendisliği bölümünde çift ana dal yapan 4 sınıf öğrencisi Fatima Alzahraa Alhamam(22) ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği 4 sınıf öğrencisi olan Lamis Farhat(25), Türkiye'de mühendisler kervanına katılacak. İdlip'ten ailesiyle geldiği İskenderun'a sığınan Farhat ve Halep'te liseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye sığınan Alhamam, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'de önemli projelerde görev almak istiyorlar.



BAŞARILI ÖĞRENCİLER PROGRAMA DAHİL EDİLİYOR



'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor. Projenin üniversite programında; halen devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra staj desteği de sağlanıyor. Üniversite programı öğrenci seçim süreci ise şöyle; öğrenciler, Türkiye'nin Mühendis Kızları internet sayfasında açıklanan devlet üniversitelerinin burslarla ilgili birimleri aracılığıyla belirlendikten sonra, program bünyesinde oluşturulan burs komisyonunca seçiliyor.



ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER ŞÖYLE



T.C. Vatandaşı,devlet üniversiteleri (URAP ilk 30 mühendislik fakültesi sıralaması), 1'nci öğretim, genel not ortalaması 2,5 ve üzeri, mühendislik bölümleri (inşaat, makine, elektrik-elektronik, endüstri, çevre, bilgisayar mühendisliği)...Kriterleri sağlayan öğrenciler "yetkinlik belirleme aşaması"na geçerek "disk envanteri" testine tabi tutuluyor. Yetkinlik belirleme aşamasında program uyumuna bakılan öğrenciler "mülakat/video mülakat" aşamasına geçiyor. Mülakat aşamasında iletişim becerisi, başarı sonuç odaklılık, iş birliği ve takım oyunculuğuna yatkınlık, kendine güven, dayanıklılık, yaratıcılık, merak ve isteklilik özellikleri değerlendiriliyor.



PROGRAMA DAHİL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BÖLÜMLERİ



Program dahilindeki toplam 110 öğrenci, Türkiye'nin 35 farklı devlet üniversitesinde eğitim görüyor. Öğrenciler arasında, "Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler", "Suriyeli Mülteci Öğrenciler", "Doğu İllerinden (Siirt, Bitlis) Seçilen Öğrenciler", "Engelli Öğrenciler", "Darüşşafaka Mezunu Öğrenciler" gibi program kriterlerinin karşılanması koşuluyla özel kontenjan ayrılan öğrenciler bulunuyor. 11 öğrenci çevre mühendisliği, 25 öğrenci inşaat mühendisliği, 19 öğrenci elektrik elektronik mühendisliği, 32 öğrenci endüstri mühendisliği, 11 öğrenci makine mühendisliği, 12 öğrenci bilgisayar mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerin 12'si 1'nci sınıf, 30'u 2'nci sınıf, 35'i 3'üncü sınıf, 33'ü ise 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.(Fotoğraflı) - Lamis

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