Suriyeli Fatma, öğretmen olacak - Son Dakika

Suriyeli Fatma, öğretmen olacak

07.03.2021 12:33
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SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle 7 yıl önce Gaziantep'e ardından İzmir'e gelen Fatma Süleymani (23), eğitimine Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde devam ediyor.

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle 7 yıl önce Gaziantep'e ardından İzmir'e gelen Fatma Süleymani (23), eğitimine Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde devam ediyor. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Fatma, Suriyeli sığınmacı kadınlar için eğitimin daha da önemli olduğunu vurgulayıp, "Savaştan önce Suriyeli kadınlar daha geri plandaydı. Şimdi Türkiye'de daha güçlü ve özgür olduklarını düşünüyorum" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, 2014'te ailesiyle önce Gaziantep'e sonra İzmir'e gelen Fatma Süleymani (23), Fırat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandı. İki yıl İzmir ile Elazığ arasında gidip, gelen Süleymani, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene eğitimine uzaktan devam ediyor. Süleymani, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığında çalışmalarını sürdüren Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) İzmir Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi sosyal destek sağlıyor. Ailesinin de kendisine destek verdiğini belirten Süleymani, "İzmir ve Elazığ arası yaklaşık 20 saat. Özellikle bizim örf ve adetlerimizde kız çocuğunun, okuması bir yana bu kadar uzak bir yere tek başına gönderilmesi kolay bir karar değil. Bu kararı vererek beni destekledikleri için aileme çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bana bir gelecek hediye etmiş oldular. İnanıyorum ki, eğitim alabilmiş olmak, bambaşka bir geleceğe sahip olmamı sağlayacak. Bu hakka sahip olmak sadece benim değil, gelecekte çocuklarımın da hayatını iyi yönde değiştirecek. Dolayısıyla bir kadının eğitim hakkına erişimi, nesiller boyu devam edecek bir aydınlanmanın çıkış noktası olabilir" dedi.

'SURİYELİ KADINLARIN TÜRKİYE'DE DAHA GÜÇLÜ VE ÖZGÜR OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'Yeni bir hayat kurmaya çalışan Suriyeli sığınmacı kadınlar için eğitimin daha da önemli olduğunu vurgulayan Süleymani, "Savaştan önce Suriyeli kadınlar daha geri plandaydı. Şimdi Türkiye'de daha güçlü ve özgür olduklarını düşünüyorum. Kadınlar dünyanın her yerinde benzer sorunlar yaşıyor. Özellikle Türk ve Suriyeli kadınlar aynı coğrafyada yaşadıkları için kültürleri gibi sorunları da benzerlik gösteriyor. Halep'te arkadaşlarımla evlerimizin bahçesinde geleceğe dair planlar yapardık. Halep ve İzmir birçok açıdan birbirine çok benzeyen şehirler. Halep gezilip görülecek yerler bakımından çok zengin bir şehir. İzmir de aynı şekilde, tarihiyle, doğasıyla, kültürel ve arkeolojik değerleriyle öne çıkan çok güzel bir şehir. Halep'i ve oradaki hayatımı tabi ki özlüyorum ama İzmir'de yaşıyor olmak bana kendimi iyi hissettiriyor. İzmirli kadınların da yenilikçi, mücadeleci ve güçlü olduklarını gözlemledim" diye konuştu.'FATMA'NIN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNİ SEÇMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR'

SGDD-ASAM İzmir Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkez Yöneticisi Dilara Çakır ise dünya genelinde özellikle sığınmacı kadınların iş piyasasına erişimden dil bariyerine kadar pek çok sorunla mücadele ettiğini belirtip, "Kadınların güçlendirilmesi konusunda, sivil toplum kuruluşları olarak bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Bizler de danışanlarımızı öncelikle psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesi için destekliyoruz. Bunun yanı sıra geçim kaynaklarına erişimleri, sağlık ve eğitim gibi temel yaşamsal alanlardaki hizmetlerden faydalanırken daha etkin olmaları adına danışmanlıklar veriyoruz. Özellikle Fatma Hanım gibi genç bir kadının, sınıf öğretmenliği gibi bir meslek seçmesi, öğretmen olduktan sonra birçok çocuğa da yaşadığı bu tecrübeler ile ışık saçacak olması bizi de en az danışanımız kadar mutlu ediyor" diye konuştu.


Suriyeli Fatma, öğretmen olacak
Suriyeli Fatma, öğretmen olacak
Suriyeli Fatma, öğretmen olacak

Sınıf Öğretmenliği, Suriyeli, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli Fatma, öğretmen olacak - Son Dakika


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