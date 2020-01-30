Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor - Son Dakika

ÖMER YASİN ERGİN/MEHMET SIDDIK KAYA - Türkiye İzcilik Federasyonunun 24 gönüllüsü arasında bulunan Suriyeli Fatmanur Nefize, arkadaşları gibi depremzedelere destek oluyor.

Deprem haberini alır almaz Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Elazığ'a gelen 24 gönüllü, Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde çalışarak depremzedelere destek veriyor. Kimi zaman çadır kurup ısınabilmeleri için odun taşıyan, kimi zaman da yemek dağıtıp çocuklarla oyun oynayan izciler, vatandaşlar için gece gündüz çalışıyor.

Aralarında Suriyeli Türkmen Fatmanur'un da bulunduğu gönüllüler, "İzcilik, başkalarına yardımcı olmaktır" şiarıyla çadırların kurulduğu alanlarda yoğun çaba harcıyor.

"Yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyorum"

Suriye'nin Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesinden 8 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen Fatmanur Nefize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır izcilik yaptığını söyledi.



İzciliğin kendisini hayata kazandırdığını kaydeden Nezife, her türlü doğal afette gönüllü olarak hizmet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.



Suriye'deki savaş ortamından dolayı acı dolu günler geçirdiklerini aktaran Nefize, yıllarca kampta yaşadıklarını vurguladı.

Nefize, çadırda yaşamanın zorluğunu çok iyi bildiğini dile getirerek, depremzedelerin acısını anladığını, onlara destek olmak için geldiğini vurguladı.

Elinden geldiği kadar çadırda kalan ailelere ve çocuklara destek olmaya gayret gösterdiğini belirten Nefize, şöyle konuştu:

"Biz Müslümanız, kardeşiz. Az da olsa burada kalanların yarasını sarmaya geldik. Deprem olduğunu duyduğumuz an buraya geldik, Çadır kurduk, insanlara yardım ettik. Vatanımızdan uzak olduğumuz için 8 yıldır kampta yaşadım. Depremi duyunca ailemi bırakıp geldim. Onları en çok ben anlayabilirim çünkü ben de aynı sıkıntıları yaşıyorum. Burada yaralarını sarmak için uğraşıyorum. Çadırları düzenliyorum, yemek dağıtıyorum, odun taşıyorum, dertlerini dinliyorum. Yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyorum."

"Afet karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez"

İzci liderlerinden Ahat Aygül ise depremin ardından kente gelerek durum tespiti yaptıklarını ardından 100 çadır kurduklarını söyledi.



Beslenme ve diğer ihtiyaçlarla ilgili AFAD ve Kızılay ile koordineli çalışma yürüttüklerini ifade eden Aygül, şöyle dedi:



"Çadırda kalan vatandaşlarımıza odun ve kömür dağıtıyoruz. Gönülü olarak bu faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. 4 ekibimiz sahada, bunlardan ikisi AFAD, ikisi de Kızılay'ın deposunda hizmet veriyor. Doğa demek izci demek, izci demek doğa demektir. Ama böyle bir afet karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez. Depremi duyduğumuz andan itibaren buraya geldik ve çalışmaya başladık."

"Elimizden geldiğince yardımda bulunmaya devam edeceğiz"

Hatay'dan gelen izci İmren Suna da depremzedelere yardımcı olabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını işaret ederek, "Kızılay aracılığıyla yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bebek bezi, battaniye ve yatak paketleme ile odun, kömür ve soba dağıtımı yaptık. Elimizden geldiğince yardımda bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.