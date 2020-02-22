Suriyeli Fuat Musa'ya CZN Burak'tan yardım eli - Son Dakika
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Suriyeli Fuat Musa'ya CZN Burak'tan yardım eli

7 saat önce

Sosyal medya fenomeni olan ve yaptığı yemeklerle dikkat çeken CZN Burak, "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı" sözleriyle tanınan ve yüreklere dokunan Fuat Musa'yı Suriye'de bularak yardım yaptı.

Suriyeli Fuat Musa'ya CZN Burak'tan yardım eli, System.String[]

Sosyal medya fenomeni olan ve yaptığı yemeklerle dikkat çeken CZN Burak, "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı" sözleriyle tanınan ve yüreklere dokunan Fuat Musa'yı Suriye'de bularak yardım yaptı. Burak Özdemir, kampta ayrıca yüzlerce çocuğa bot, mont, bere dağıttı.


11 yaşındaki Suriyeli Fuat Musa'nın söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye ve dünya onu "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı" sözleriyle tanırken, minik Fuat Musa bu sözlerden sonra gözyaşlarını tutamamıştı.


Yüreklere dokunan sözlerin ardından 'CZN Burak' lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, minik Fuat Musa'yı bulmak için Suriye'nin İdlip kentindeki Atme mülteci kampının yolunu tuttu.


Sosyal medyada dikkat çeken yardımlar yapan Özdemir, Fuat Musa ile sohbet etti, yardım yaptı. Kampa hazırlıklı giden Burak Özdemir ve ekibi, sadece minik Fuat Musa'ya değil yüzlerce çocuğa kampta; mont, bot, atkı, bere dağıtarak çocukları sevindirdi.


Sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşan Burak Özdemir'in bu paylaşımına yüzlerce yorum geldi. - İZMİR

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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