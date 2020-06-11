- Suriyeli gazetecilerden saldırılara karşı protesto - Son Dakika

- Suriyeli gazetecilerden saldırılara karşı protesto

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde Suriyeli gazeteciler PKK/ YPG terör örgütleri ve Esad rejimi tarafından uğradıkları saldırıları protesto etti.

Suriye'de PKK/ YPG terör örgütleri ve Esad rejiminin saldırıları sonucu zor durumda kalan gazeteciler İdlib'in merkezinde sokaklara döküldü. Suriyeli gazeteciler PKK/ YPG terör örgütlerinden ve Esad rejimi yüzünden görevlerini yapmakta zorlandığı aktardı. Suriyeli gazeteciler sürekli kötü şartlar altına görevlerini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek geçtiğimiz hafta M4 karayolundaki Türk ve Rus ortak devriyesinin görüntüleri ve fotoğraflarını çekerken PKK/ YPG tarafından saldırıya uğradıklarını açıkladı. Yaşadığı zorlukları dile getiren gazeteciler "Bize sahip çıkacak kimse yok" ifadesini kullandı.

Farklı kurumlarla çalışan Suriyeli gazeteciler "Gazeteciler gerçek kahramanlar", "Kameralarımızı bir düşmana dönüştürmeye hayır" yazılı pankartları kaldırarak Suriye'de gerçek durumu aktarmak için çalıştıklarını vurguladı.