Suriyeli genç, ailesine kucak açan Türkiye'ye teşekkür için yardımdan yardıma koşuyor - Son Dakika

Suriyeli genç, ailesine kucak açan Türkiye'ye teşekkür için yardımdan yardıma koşuyor

22.11.2020 11:03
Suriyeli genç, ailesine kucak açan Türkiye'ye teşekkür için yardımdan yardıma koşuyor, System.String[]

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma gönüllüsü Alaa Eddin Darwish, insani yardımlarıyla takdir topluyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma gönüllüsü Alaa Eddin Darwish, insani yardımlarıyla takdir topluyor.

Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen 23 yaşındaki Alaa Eddin Darwish, 2011 yılında ülkesinde başlayan iç savaş nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçti. Henüz 14 yaşındayken hapse atılan ve daha sonra muhabirlik de yaparak yaşadıkları zulmü dünyaya duyurmaya çalışan Darwish, iki yıl önce ailesiyle Türkiye'ye göç etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yapı denetimi bölümünü okuyan Darwish, İHH'nın arama kurtarma gönüllüsü olarak ailesine kucak açan Türkiye'ye teşekkür için hem ihtiyaç sahiplerinin hem de depremden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor.

Gönüllü gittiği deprem bölgesinde günlerce yardım yaptı

Darwish, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, yıkılan binaların enkazında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgede gönüllü olarak görev aldı.

Günlerce deprem bölgesinde kalarak arama kurtarma çalışması yapan ve ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtılmasına da öncülük eden Darwish'in bu fedakarlığı, Ağrılıların da takdirini topluyor.

İHH gönüllüsü Alaa Eddin Darwish, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 40 gün haksız yere hapiste kaldığını ve ağır işkenceler gördüğünü anlattı.

Arapça, İngilizce ve Türkçe bildiğini ifade eden Darwish, şöyle konuştu:

"Hapisten çıktıktan sonra savaş muhabiri olmaya karar verdim. Bütün dünya ve insanlığa bir hikaye vermek istiyordum. Esad'ın halka uyguladığı zulmü dünyaya göstermek için serbest haberci olarak uluslararası ajanslara muhabirlik yaptım. Türkiye'de özgür ve insan gibi yaşadım. Türkiye'deki insanlar çok iyiler ve bu insanlara teşekkür etmek için İHH arama kurtarma ekibine gönüllü olarak katıldım. Elazığ'da meydana gelen depremde de yardıma gittim. En son İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarına da gittim."

Türk vatandaşı olup askere gitmek istiyor

İzmir depremini televizyonda haberlerden duyduğunu ve yardıma koşmak için İHH'yı arayıp yalvararak bölgeye gittiğini aktaran Darwish, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardıklarını belirtti.

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan Darwish, "İnsanları cansız çıkardım, çok ağır bir duyguydu. Deprem bölgesinde 4 gece kaldım. Ağrı'da reklam işinde çalışıyorum. Benim umudum Türk vatandaşı olmak. Türk halkına teşekkür etmek için askere gitmek istiyorum. İsmimi de 'Umut' olarak değiştireceğim. Ben umuttan çıktım ve umut vermek için ismimi bu şekilde değiştirmek istiyorum. Türk vatandaşı olduğum zaman askere gideceğim ve ismimi değiştireceğim. Türkiye'yi, Türk milletini ve insanlarını çok seviyorum."

Arama Kurtarma, Türkiye, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli genç, ailesine kucak açan Türkiye'ye teşekkür için yardımdan yardıma koşuyor - Son Dakika


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