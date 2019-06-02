Suriyeli genç, evde ölü bulundu
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Suriye uyruklu Taha El Hamut (16), evinde ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:52 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, Suriye
uyruklu Taha El Hamut (16), evinde ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Girne
Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaşın ardından Adıyaman
'ın Kahta ilçesine yerleşen Suriyeli Taha El Hamut, evde kardeşi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taha El Hamut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hamut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
- Adıyaman
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