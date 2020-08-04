Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu

Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu Korona virüse yakalanan Suriyeli genç, "Türkiye olmasaydı korona virüsten kurtulamazdım" Suriyeli genç, "Türkiye'den Allah razı olsun" Nevşehir'de yaşayan Suriyeli 28 yaşındaki Cuma Taha yakalanmış olduğu korona virüsten Türkiye...

Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu

Korona virüse yakalanan Suriyeli genç, "Türkiye olmasaydı korona virüsten kurtulamazdım"

Suriyeli genç, "Türkiye'den Allah razı olsun"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Suriyeli 28 yaşındaki Cuma Taha yakalanmış olduğu korona virüsten Türkiye sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Suriye'de ki iç savaştan kaçarak Türkiye'de Nevşehir'e yerleşen 28 yaşındaki Cuma Taha geçtiğimiz haftalarda annesinin İstanbul'dan gelmesinin ardından korona virüse yakalandı. İki gün boyunca gözlerinin ağrıdığını daha sonra ise vücudunda kırgınlık hissettiğini ifade eden Cuma Taha koku alamayınca ise korona virüs testi yaptırmasının ardından korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Nevşehir Devlet Hastanesinde 8 günlük tedavisinin ardından korona virüsten kurtulan Suriyeli genç Türkiye olmasaydı korona virüsten kurtulamazdım dedi. 28 yaşındaki Suriyeli Cuma Taha, " İlk önce iki gün boyunca gözlerim ağrıdı. Daha sonra geçti. Sonrasında ise vücudumun her yeri ağrımaya başladı ve hissetmemeye başladım. Sanki çok iş yapmışım gibi. Sonra iki gün daha geçti. Ama vücudumun her yeri ağrıyordu. Koku alamamaya başladım. Koku alamadığım için korona virüs olabilir dedim. ve Nevşehir Devlet Hastanesine giderek test yaptırdım. Korona virüs testim pozitif çıktı ve sağlık ekipleri evime gelerek beni evden aldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüm. Burada bana ilaç vererek tedavime başladılar. Allah'a çok şükür iyileştim. İyileşmemin ardından ise 14 gün karantinada kalmam gerektiğini söylediler. Kimse ile temas etmeyeceğimi ifade ettiler. Çok şükür ki korona virüsü yendim. Sağlık Bakanlığımızdan, Nevşehir Devlet Hastanesi yetkililerine çok teşekkür ederim" dedi.

"Türkiye beni korona virüsten kurtardı"

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından evinde karantinaya giren Cuma Taha, ben korona virüsten Türkiye kurtardı rica ediyorum herkes sosyal mesafe kurallarına ve maske takmaya özen göstersin dedi. Taha, "Şimdi Suriye'de olsaydım kimse bakmazdı. Türkiye Allah razı olsun beni korona virüsten kurtardı. Maske takın ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Çünkü bu virüs çok tehlikeli. Allah'a şükür ben genç olduğum için Allah beni kurtardı. Sağlık Bakanlığı bize iyi baktı. Ama yaşlılar var, çocuklar var. Size rica ediyorum sosyal mesafeye dikkat edin ve kimse ile temas etmeyin. Çünkü çok zor bir virüs var" şeklinde konuştu.

"Korona virüsü İstanbul'dan gelen annesi bulaştırmış"

Annesinin İstanbul'da bulunan ağabeyini ziyaret ettiğini burada korona virüse yakalanan annesinin tedavisinin ardından Nevşehir'e geldiğini ifade eden Cuma Taha bana da annemden korona virüs bulaşmış dedi. Taha, "Annem İstanbul'da ağabeyimin yanına gitti. Orada korona virüs bulaşmış. Annem orada hastaneye gitmiş tedavi etmişler. Hastaneden çıktıktan sonra 14 gün boyunca İstanbul'da evde karantinada kaldı. Sonra karantina süreci sona ermesinin ardından annem İstanbul'dan yanımıza geldi. Buraya gelince hastalandı ve bana da korona virüs bulaştı. Çocuklarımda da 2 gün boyunca ateşler içinde yattı. Sonra geçti, eşimde de korona virüs çıkmadı. Korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldum. Türkiye'den Allah razı olsun" diye konuştu.

Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu

Koronavirüs, Nevşehir, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşı çalışmalarında insan deneyleri yakında başlayacak Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi         
12:45
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik         
12:35
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi         
12:07
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor         
10:55
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı         
10:37
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti         
10:21
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı         
09:40
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor         
07:56
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu         
00:17
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok         
00:11
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim         
23:48
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu         
21:09
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı         
20:11
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı         
20:03
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı         
19:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 16:14:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei