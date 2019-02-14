Son Dakika Haberleri: Suriyeli Genç Motosikletle Ölümü Hiçe Saydı

Suriyeli Genç Motosikletle Ölümü Hiçe Saydı

2 saat önce

Suriyeli genç seyir halindeki motosikletin üzerine çıkarak adeta ölümü hiçe saydı.

Suriyeli Genç Motosikletle Ölümü Hiçe Saydı, System.String[]
Suriyeli genç seyir halindeki motosikletin üzerine çıkarak adeta ölümü hiçe saydı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Çobanbey ilçesinde Suriyeli bir gencin seyir halindeki motosikletin koltuğunun üzerine çıkarak kilometrelerce trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Motosikletin üzerinde çıkarak şarkı söyleyen Suriyeli genç, yanından geçen araçlara el salladı ve motosikletin üzerinde oyun oynadı. Suriyeli gencin bu görüntüsü kameralar tarafından görüntülendi. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

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