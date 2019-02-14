Suriyeli Genç Motosikletle Ölümü Hiçe Saydı

Suriyeli genç seyir halindeki motosikletin üzerine çıkarak adeta ölümü hiçe saydı.

Suriyeli genç seyir halindeki motosikletin üzerine çıkarak adeta ölümü hiçe saydı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.



Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Çobanbey ilçesinde Suriyeli bir gencin seyir halindeki motosikletin koltuğunun üzerine çıkarak kilometrelerce trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Motosikletin üzerinde çıkarak şarkı söyleyen Suriyeli genç, yanından geçen araçlara el salladı ve motosikletin üzerinde oyun oynadı. Suriyeli gencin bu görüntüsü kameralar tarafından görüntülendi. - AZEZ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! Peri Bacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı

Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı

Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür