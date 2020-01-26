Son Dakika › Dünya › Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız - Son Dakika Dünya
Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız
6 saat önce
Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:28
Son Dakika Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz