Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız - Son Dakika Dünya

Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız

6 saat önce

Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Suriyeli gençle enkazdan çıkardığı Elazığlı çift buluştu: O bizimi Hızır'ımız, System.String[]

Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli'ye teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, kendisiyle eşini kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.


Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu.

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Elazığ, Aydın, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:28 
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