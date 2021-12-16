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Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler - Son Dakika

Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler

16.12.2021 14:25

Kütahya'da, Suriyeli Muhammed El Ebeydi ve Hasan Casim Abdallah, sosyal medyada tanıştıkları Irak uyruklu Hüseyin Hasan M.'yi evlendirme vaadiyle çağırdıkları evde, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp, dövdükten sonra paraları ile cep telefonlarını gasbetti. Şüpheliler, polisten saklandıkları çatıda yakalandı.

Gaybiefendi Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Ebeydi ve Hasan Casim Abdallah, sosyal medyada tanıştıkları Iraklı Hüseyin Hasan M.'yi, evlenecek eş bulacakları yalanını söyleyip, evlerine davet etti.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Şüpheliler, eve gelen Hüseyin Hasan M.'nin ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayarak dövdükten sonra 1900 dolar ve 1200 lirası ile araç anahtarını ve 2 cep telefonunu gasbetti.

Evlendirme vaadiyle çağırdıkları Iraklıyı dövüp, parasını gasbettiler

ŞÜPHELİLER ÇATIYA SAKLANDI

Hüseyin Hasan M.'nin bağırışlarını duyan komşular, polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin bulunduğu sokağa gelince 2 şüpheli de apartmanın çatısına çıkıp saklandı.

Evlendirme vaadiyle çağırdıkları Iraklıyı dövüp, parasını gasbettiler

"KENDİMİ ATARIM" DİYE TEHDİT ETTİ

Şüphelilerden biri, başka apartmanın çatısına kaçmaya çalışırken yakalandı, diğeri ise çatı kenarında kendisini atacağını söyledi. Polis, inmesi için ikna ettiği şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Elleri ve ayakları bağlanarak, dövülen Hüseyin Hasan M. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler - Son Dakika
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