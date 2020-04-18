Suriyeli gençler topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor - Son Dakika

Gaziantep'te Suriyeli 4 üniversite öğrencisi, hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Üniversite öğrencisi 4 genç, iş insanları ve çevrelerindeki hayırseverlerden topladıkları 60 gıda kolisini, kentte ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Bakri Kahlawi, grup adına AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla beraber 4 yıldır gönüllülük esasıyla çeşitli sosyal sorumluluk çalışması yaptıklarını belirtti.

Tanıdıklarından aldıkları yardımları ve kendi burslarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Kahlawi, şunları kaydetti.

"Biz yıllardır kendi imkanlarımızla yardımlar yapıyoruz. Dünya son günlerde koronavirüs salgını sebebiyle çok zor günlerden geçiyor. Türkiye'de de yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Valilik, belediye elinden gelen desteği veriyor. Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. 60 aileye gıda kolisi hazırladık. İnsanlardan aldığımız dualar bize yeter. Gücümüzün yettiğince desteklerimiz sürecek. Yardımların yanı sıra koranavirüs salgını başladığından beri Suriyeli doktorlarla birlikte vatandaşın ateşini ölçüyoruz. Riskli gördüklerimizi hastanelere yönlendiriyoruz."

Kahlawi, ayrıca ramazan ayında bin aileye market kartı dağıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.