Suriyeli gençler, Türkiye'ye yardımları için teşekkür etti - Son Dakika

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden Ankara'ya gelen gençler, Türkiye'ye yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Kocatepe Camisi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Suriyeliler, cuma namazı sonrası vatandaşlara lokum ikramında bulundu, Suriye'nin farklı il ve ilçelerinin isimleriyle birlikte "Teşekkürler Türkiye" dövizleri açtı.

Burada açıklama yapan TDV Azez Ofisi görevlisi Mekin Şaban, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinden geldiklerini belirterek, "Türkiye, yıllardır Suriyelilere yardım etti. Hükümetine ve halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

TDV Azez Ofisi görevlisi Yasin Devemahu da "Türkiye hükümetine ve milletine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye geldikten sonra bölge, daha sakin ve emniyetli oldu. Terörden, İŞİD'den PYD'den temizlendi o bölgeler." ifadelerini kullandı.