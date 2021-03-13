Suriyeli gençler, yardımlarından dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti - Son Dakika

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası ülkelerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kalan savaş mağdurları, Türkiye ve Türk halkına yapmış oldukları yardımdan dolayı teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfının 46. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cerablus, Telabyad, İdlib, Afrin, Azez, Rasulayn gibi bölgelerden Türkiye Diyanet Vakfının davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriyeli gençler, geldikleri bölgelerin isimleri ve "Teşekkürler Türkiye" yazılı dövizler açarak vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, vakfın 13 Mart 1975'te kurulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Vakfımızın kurulmasıyla birlikte iyilik hareketi de bu tarih itibariyle başlamış oldu. Bizde her yıl 13 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca çeşitli iyilik etkinlikleri gerçekleştirerek bu haftayı iyilik haftası olarak kabul ediyoruz. Bu yılki iyilik haftamızı da Savaşın en acı yüzünü hisseden ve bu süreçte Türkiye ve Türk halkının desteğini hayatlarının her aşamasında hisseden Suriyeli kardeşlerimizle başlatmış oluyoruz. Savaş mağduru kardeşlerimiz vefa borcunu ödemek için devletimize ve vefakar milletimize teşekkür etmek için buraya geldiler. Sınır ötesinde Suriye bölgesinde Vakfımızın çalışmalarına destek veren kardeşlerimiz de burada. Hepsi de 'iyi ki varsınız Türkiye' demek için burada."

Suriye'den gelen gençlerin kendilerine hiçbir zaman yardımı esirgemeyen esnafı, hayırseverleri de ziyaret ederek onlara da teşekkür edeceğini belirten Açık, "Bizde Türkiye Diyanet Vakfı olarak çalışmalarımıza her türlü desteği veren, kapılarını ne zaman çalsak bizleri geri çevirmeyen, bizlere güvenip de sınır ötesinde gerçekleştirmiş olduğumuz yardımlara katkı sunan hayırseverlerimize, gönüllülerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açık, 46 yıl boyunca yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak için mücadele eden Türkiye Diyanet Vakfının bundan sonra da aynı hedef doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. - ANKARA