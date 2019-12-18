Suriyeli gençten türk askerine teşekkür tüm kürt halkına sesleniyorum; pkkypg bizi mağdur etti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli gençten türk askerine teşekkür tüm kürt halkına sesleniyorum; pkkypg bizi mağdur etti. - Son Dakika

Suriyeli gençten türk askerine teşekkür tüm kürt halkına sesleniyorum; pkkypg bizi mağdur etti.

7 saat önce

Suriyeli gençten Türk askerine teşekkür Tüm Kürt halkına sesleniyorum; PKKYPG bizi mağdur etti.

Suriyeli gençten Türk askerine teşekkür Tüm Kürt halkına sesleniyorum; PKKYPG bizi mağdur etti. Türk askeri yardımda bulundu

Suriyeli gençten türk askerine teşekkür tüm kürt halkına sesleniyorum; pkkypg bizi mağdur etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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