Suriyeli gençten türk askerine teşekkür tüm kürt halkına sesleniyorum; pkkypg bizi mağdur etti. - Son Dakika

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Suriyeli gençten türk askerine teşekkür tüm kürt halkına sesleniyorum; pkkypg bizi mağdur etti.
7 saat önce
Suriyeli gençten Türk askerine teşekkür Tüm Kürt halkına sesleniyorum; PKKYPG bizi mağdur etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
Suriyeli gençten Türk askerine teşekkür Tüm Kürt halkına sesleniyorum; PKKYPG bizi mağdur etti. Türk askeri yardımda bulundu
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