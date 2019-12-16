'Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir' - Son Dakika

'Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir'

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı yetkilileri, basında ve sosyal medyada yer alan, 'MEB Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atadı' yönündeki iddiaları yalanladı.

'Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir', System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı yetkilileri, basında ve sosyal medyada yer alan, 'MEB Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atadı' yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık yetkilileri, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili DHA'ya verdiği bilgiler şöyle:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika alan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar.

Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:58 Kaynak: DHA
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