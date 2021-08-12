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Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek - Son Dakika

Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

12.08.2021 12:41

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli grup ile iki genç arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın öldü. Ölümle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik gece de devam etti. Mahalle sakinleri Suriyelileri iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözücü Ömer Çelik, "Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır" sözlerine yer verdi.

Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar gece de devam etti. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü. Mahalle sakinleri, yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ile araçlarına zarar verdi.

"YARGI ADALETİ TESİS EDECEK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz Emirhan'ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

"SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

"ETNİK KİMLİK ÜZERİNDEN ÜLKEMİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır.

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

"PROVOKASYONLARA KARŞI SAĞDUYULU OLMALIYIZ"

Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz. Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir.

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

"NEFRET DİLİ TEHLİKELERE YOL AÇIYOR"

Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir. Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

"KAOS PLANINI BERTARAF EDECEĞİZ"

Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz, ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz. Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter."

Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek

Ömer Çelik, Altındağ, AK Parti, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek - Son Dakika


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