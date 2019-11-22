Son Dakika Haberleri: Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

6 saat önce

sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G.

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIKayseri'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, babaları ise Zekeriya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Muhammed Ahmet, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
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