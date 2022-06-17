Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında - Son Dakika
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Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında

17.06.2022 15:22
Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında

GAZİANTEP'te, yol kenarındaki minibüste Suriye uyruklu hamile Emine El Ali (41) ile oğlu Halid Mustafa'nın (4) cansız bedenleri bulundu.

GAZİANTEP'te, yol kenarındaki minibüste Suriye uyruklu hamile Emine El Ali (41) ile oğlu Halid Mustafa'nın (4) cansız bedenleri bulundu. Jandarma, vücutlarında bıçak ve darp izleri bulunan kadının eşi Mustafa Mustafa'yı (43) gözaltına aldı.

Olay, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mustafa, eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa'ya akraba ziyareti için yola çıktı. Yolda dün gece park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi. Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı. Mustafa, aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını öne sürdü. 4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.  ?


Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında
Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında
Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında
Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında
Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında
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Kaynak: DHA

Mustafa Mustafa, Gaziantep, Jandarma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu ölü bulundu; eşi gözaltında - Son Dakika

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