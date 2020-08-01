Suriyeli Hasan, orman yangınını avuçlarıyla taşıdığı kumla söndürmeye çalıştı - Son Dakika

Suriye'den Türkiye'ye gelen Hasan Al Hasan, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangında gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katıldı. Avuçlarıyla taşıdığı kum ve toprağı alevlerin üstüne atan Hasan, alevlere karşı savaştı.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Suriye'nin Rasulayn şehrinden Türkiye'ye gelen 30 yaşındaki Hasan Al Hasan da bu mücadeleye katkı sunan isimlerden birisi oldu. Hasan Al Hasan, avuçlarıyla tişörtüne doldurduğu kumları alevlere atarak yangını etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerden inşaat mühendisi, evli ve iki çocuk babası olan Hasan Al Hasan, "Türkiye bize kucak açtı ben de borcumu ödüyorum" dedi.

"Türkiye için gerekirse canımı bile veririm"

Suriyelilere kapılarını açtığı için Türkiye'yi çok sevdiğini ve gerekirse bu vatan için canını da verebileceğini söyleyen Al Hasan, "Burada yangın oldu ben de itfaiyeye destek için geldim. Söndürmek için destek vermek istedim çünkü bize ilk kapılarını açan Türkiye'ydi. Ben Türkiye'yi çok seviyorum gerekirse canımı bile veririm" diye konuştu.

"Bu tişörtü Türkiye verdi bize"

Tişörtüne doldurduğu kum ve toprakları alevlere atarak cansiperane bir görev üstlenen Al Hasan, "Bu tişörtü Türkiye verdi bize. Bu elbiseleri Türkiye verdi. Her şeyimizi Türkiye verdi bizim. O yüzden ben mecburum burada çalışmaya. Elimizden geleni yapacağız çünkü hak bu" sözlerine yer verdi. - İZMİR