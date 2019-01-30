Suriyeli Hattat Sanatını Türkiye'de Sürdürüyor

OKAN COŞKUN - Halep Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Suudi Arabistan
ve Bulgaristan
'daki üniversitelerde akademisyenlik yapan, yaklaşık 6 yıl önce Türkiye
'ye gelerek Malatya
'ya yerleşen Suriyeli hattat Hasan Müslim, sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için çabalıyor.
Suriyeli 67 yaşındaki hat sanatçısı Hasan Müslim, yaklaşık 6 yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. Kendi imkanlarıyla Malatya'ya yerleşen ve yaşamını burada sürdüren Müslim, kent merkezindeki küçük bir atölyede sanatını icra ediyor.
Atölyesinde bu sanatı öğrenmek isteyenlere de ücretsiz ders veren Müslim, hat sanatını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çabalıyor.
Birbirinden değerli eserlere imza atan Müslim, Türkiye'de Malatya başta olmak üzere Gaziantep
, İstanbul
ve Ankara
'daki yaklaşık 20 camiye hayır için el emeği göz nuruyla yaptığı ve üzerinde Arapça "Allah ve Muhammed" yazan eserler bağışladı.
Müslim, Almanya
ve Libya
'daki bazı camilere de hayır için eserlerini gönderdi.
Hasan Müslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde akademisyenken ülkesinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığını söyledi.
Ailesiyle Malatya'ya yerleştiğini ve yaşamlarını burada sürdürdüklerini anlatan Müslim, kendilerine kapılarını açan Türk milletine teşekkür etti.
Müslim, Suudi Arabistan, Bulgaristan'da akademisyenlik yaptığını ve çok sayıda hat sanatçısı yetiştirdiğini aktararak, 53 ülke gezdiğini ve her birinde sergi açtığını ifade etti.
"Hat sanatı devam etmelidir"
Çok sevdiği ve ömrünü adadığı hat sanatını burada da sürdürdüğünü söyleyen Müslim, "Sanatıma Malatya'da da devam ediyorum. Küçük bir atölye açtım, 3-5 öğrencim de var. Hat sanatı devam etmelidir, ölmemesi lazım. Bu sanat Osmanlı'dan kalan bir hatıradır." dedi.
Müslim hat sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istediğini, bu amaçla ücretsiz kurslar verdiğini aktararak, "İnşallah yeni öğrenciler yetiştireceğim. Camilere Kur-an'ı Kerim'ler, ayetler yazacağız. Hattat hattattır. Hattatın oğlu ressam, ressamın oğlu hattat olmaz." diye konuştu.
"Türkiye, Avrupa
çağını geçti"
Türkmen kökenli olduğunu söyleyen Müslim, Suriye'deki iç savaşın bitmesinin ardından orada bulunan mülklerini satıp öz yurdu olan Türkiye'de yaşamını tamamlamak istediğini kaydetti.
Herkesin Avrupa'ya gitmek istediğini, kendisinin eline çok fırsat geçtiğini ancak kabul etmediğini vurgulayan Müslim, şöyle devam etti:
" Kanada
, bundan 6 yıl önce geldiğimizde bizi mülteci olarak kabul etti ama ben gitmedim. Elhamdülillah hayatımdan, yaşamımdan çok memnunum. İyi yaşıyorum, kötü değil. Türkiye, Avrupa çağını geçti. Elhamdülillah her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Türkiye büyük bir devlet, ben daha ne isteyeyim. Avrupa'ya gidip orada dillerini bilmiyorum, ben burada selamünaleyküm dediğim zaman 10 kişi ve 'aleykümselam' diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür ediyorum."
Müslim, Malatya başta olmak üzere Gaziantep, İstanbul, Ankara'daki bazı camilere, üzerinde Arapça "Allah ve Muhammed" yazan eserlerini bağışladığını anlatarak, "Elhamdülillah nereye gidersem hatıra bıraktım." şekline konuştu.